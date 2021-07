Fdi | Lega e Udc d’accordo su Sarno | si attende Forza Italia

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 13 luglio 2021) di Erika Noschese Fratelli d’e Udc hanno raggiunto l’accordo e si presenteranno uniti alla prossima tornata elettorale, in tutti i comuni chiamati al voto per il rinnovo delle cariche a Palazzo di Città. Il centro destra è ormai pronto ad ufficializzare il sostegno, nella città di Salerno, al candidato sindaco Michele, civico con un passato nel centrodestra che già da tempo ha avviato la sua campagna elettorale per provare a conquistare la fascia tricolore. Ieri mattina poco prima delle 13 i vertici regionali si sono incontrati, a Napoli, per fare sintesi in vista della prossima tornata elettorale che coinvolgerà ...