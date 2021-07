Farmaco equivalente: “Dopo anni, pur garantendo sostenibilità al SSN e risparmio ai cittadini, il loro uso in Italia è ancora a macchia di leopardo” (Di martedì 13 luglio 2021) (Adnkronos) ? - “La scelta e l'utilizzo del Farmaco equivalente è una decisione che coinvolge almeno tre figure: il medico prescrittore, il farmacista ed il paziente. Ad oggi, poco si sa del grado di soddisfazione del paziente nei confronti dell'uso del Farmaco equivalente. In realtà, l'introduzione dei farmaci equivalenti è stata percepita come una scelta finalizzata al “risparmio” non solo in termini economici ma anche di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale. Invece il significato di “Generic medicinal product” va ben al di là del mero concetto di risparmio e rappresenta in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) (Adnkronos) ? - “La scelta e l'utilizzo delè una decisione che coinvolge almeno tre figure: il medico prescrittore, il farmacista ed il paziente. Ad oggi, poco si sa del grado di soddisfazione del paziente nei confronti dell'uso del. In realtà, l'introduzione dei farmaci equivalenti è stata percepita come una scelta finalizzata al “” non solo in termini economici ma anche di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale. Invece il significato di “Generic medicinal product” va ben al di là del mero concetto die rappresenta in ...

Advertising

informazionecs : Farmaco equivalente: “Dopo anni, pur garantendo sostenibilità al SSN e risparmio ai cittadini, il loro uso in Ital… - Teva_IT : RT @MOTORESANITA: Stefania Antonacci, Direttore Area Farmaceutica Territoriale ASL Bari 'Il farmaco equivalente non ha niente da invidiare… - MOTORESANITA : Stefania Antonacci, Direttore Area Farmaceutica Territoriale ASL Bari 'Il farmaco equivalente non ha niente da invi… - antocoppola60 : RT @Curenna: Farmacisti online, avrei bisogno di informazioni sulla reperibilità di un farmaco che qui nella mia città non si trova più. È… - andrewsword2 : RT @Curenna: Farmacisti online, avrei bisogno di informazioni sulla reperibilità di un farmaco che qui nella mia città non si trova più. È… -