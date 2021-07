Ex Milan – Bonaventura difende Donnarumma: “Tanti parlano, ma tu …” (Di martedì 13 luglio 2021) Giacomo Bonaventura si è complimentato con Gigio Donnarumma per la vittoria ad Euro 2020 e lo ha difeso dalla critiche dei tifosi del Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 13 luglio 2021) Giacomosi è complimentato con Gigioper la vittoria ad Euro 2020 e lo ha difeso dalla critiche dei tifosi del

Ultime Notizie dalla rete : Milan Bonaventura Bonaventura a Donnarumma: 'Tanti parlano, tu fai parlare il campo. Numero 1' Commenta per primo L'Italia è campione d'Europa grazie a Gianluigi Donnarumma che para due rigori a Sancho e Saka. L'ex compagno al Milan Giacomo Bonaventura si complimenta via Instagram con un messaggio sibillino: 'Tanti parlano, tu fai parlare il campo. Numero 1'.

Donnarumma è imbattibile quando si va ai rigori ... la Juventus di Allegri e il Milan di Montella si sfidarono a Doha, il 23 dicembre 2016, e terminarono i 120 regolamentari sul risultato di 1 - 1, per effetto dei gol di Chiellini e Bonaventura. Ai ...

Ex Milan, Bonaventura esalta Donnarumma "Tutti parlano, tu fai parlare il campo"

