Eurovision Song Contest 2022 | ecco le 17 città italiane candidate | non solo Milano e Roma | ci sono anche Bertinoro di Romagna e Palazzolo Acreide

(Di martedì 13 luglio 2021)diciassette leche hanno presentato la propria candidatura a ospitare l’che si svolgerà nel nostro Paese nel mese di maggio. A rispondere all’annuncio Rai per la manifestazione di interessestate – tra i capoluoghi di Regione – ledi Bologna, Genova, Firenze,, Torino, Trieste, mentre tra i capoluoghi di provincia figurano Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo. Candidatii comuni di Acireale (Catania), ...

Sono diciassette le città italiane che hanno presentato la propria candidatura a ospitare l'Eurovision Song Contest 2022 che si svolgerà nel nostro Paese nel mese di maggio. A rispondere all'annuncio Rai per la manifestazione di interesse sono state - tra i capoluoghi di Regione - le città di Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino, Trieste, mentre tra i capoluoghi di provincia figurano Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo. Candidati anche i comuni di Acireale (Catania), Bertinoro (Forlì-Cesena), Sanremo (Imperia), Jesolo (Venezia) e Palazzolo Acreide (Siracusa).