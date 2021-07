Eurovision 2022 | ecco le città italiane che si sono candidate per ospitare la manifestazione!

(Di martedì 13 luglio 2021) Grazie alla vittoria dei Maneskin durante l’ultima edizione dell’, il prossimo anno la celebre manifestazione canora conosciuta in tutta Europa si svolgerà in Italia e sarà la Rai a doversi occupare dell’organizzazione che sicuramente richiederà grandi sforzi. Iniziano già a circolare voci per quanto riguarda la conduzione, e tra i nomi più quotati troviamo Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni. Ma se sul cast abbiamo solo indiscrezioni, quel che è certo è che la Rai ha già aperto il bando per permettere alledi candidarsi perla 66esima edizione dell’Song ...

... che è chiamata ad organizzare l'in qualità di emittente di servizio pubblico del Paese vincitore dell'edizione 2021. "Rimini - suonano la carica dal comune romagnolo - è piattaforma ...La città di Pesaro si è candidata ufficialmente come sede per il prossimoSong Contest che si terrà in Italia, dopo la vittoria dei Maneskin. 'Rientriamo in tutti i parametri richiesti per la partecipazione', ha spiegato l'amministrazione comunale in una nota. '...Svelate le città che si sono candidate ufficialmente per ospitare l'evento. Tra i conduttori anche la moglie di Fedez? Le indiscrezioni ...Grazie ai Måneskin che hanno sbancato Rotterdam lo scorso 22 maggio l’Eurovision Song Contest 2022 sarà ospitato in Italia: ebbene dopo la notte che ha consacrato gli azzurri sul tetto d’Europa sale l ...