Europei | pilota McLaren Norris rapinato uscendo da Wembley

Ultime Notizie dalla rete : Europei pilota

Lando Norris,britannico di Formula 1 della McLaren, domenica sera è stato aggredito e rapinato dell'orologio di lusso all'uscita della finale diEuro 2020 a Wembley, persa dall'Inghilterra contro l'Italia. I ...Nel corso degli, diversi tifosi avevano fischiato i calciatori inglesi per essersi ... Un'immagine accompagnata da un lungo testo in cui, tra le altre cose, ilafferma: 'Il comportamento ...Lando Norris, pilota britannico di Formula 1 della McLaren, domenica sera è stato aggredito e rapinato dell'orologio di lusso all'uscita della finale diEuro 2020 a Wembley, persa dall'Inghilterra cont ...Superato lo shock per la rapina subita a Wembley, il pilota inglese intende concentrarsi in vista di Silverstone ...