(Di martedì 13 luglio 2021) AGI - Dopo l'onorevole sconfitta in finale ai rigori, per l'Inghilterra è arrivato nuovamente il vergognosodel: appena terminata la partita sui social è partita un'ondata di insulti contro i tre giocatori di colore che hanno sbagliato dal dischetto, il 23enne Marcus Rashford, il 21enne Jadon Sancho e il 19enne Bukayo Saka. Proprio quest'ultimo, attaccante dell'Arsenal, è stato il più bersagliato: "Mangiabanane" e "Ti odio scimmia, torna in Nigeria", alcune delle offese apparse in rete corredate da emoticon di scimmie. Rashford, che era già stato beccato da alcuni suoi pseudotifosi dopo la sconfitta del Manchester United nella finale di ...

Advertising

Agenzia_Italia : Europei, l'autogol del razzismo scuote calcio inglese - CCKKI : #Europei, l'autogol del #razzismo scuote il calcio inglese. Ondata di insulti sui social contro 3 giocatori neri ch… - EffimeraAlkimia : RT @Agenzia_Italia: Europei, l'autogol del razzismo scuote calcio inglese - giannettimarco : RT @Agenzia_Italia: Europei, l'autogol del razzismo scuote calcio inglese - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Europei, l'autogol del razzismo scuote calcio inglese -

Ultime Notizie dalla rete : Europei autogol

, l'del razzismo scuote il calcio ...Nella scorsa edizione deglifu Antoine Griezmann con 6 reti a prendersi lo scettro della ... Holes (Repubblica Ceca), Maguire, Henderson, Shaw (Inghilterra), Zinchenko, Dovbyk (Ucraina)...AGI - Dopo l'onorevole sconfitta in finale ai rigori, per l'Inghilterra è arrivato nuovamente il vergognoso autogol del razzismo: appena terminata la partita sui social è partita un'ondata di insulti ...Adesso, per il club di via Arcivescovado, si avvicina il momento della verità per i due simboli granata. "Addio di Sirigu, il Gallo riflette" titola Tuttosport al suo ...