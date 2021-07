Europei | il Principe William lascia lo stadio prima della premiazione e non saluta Sergio Mattarella?

Leggi su trashblog

(Di martedì 13 luglio 2021) Continuano ancora oggi i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia in occasione degli: la nostra squadra infatti è riuscita ad avere la meglio sull’Inghilterra, entrando così nella storia. Tanti i volti celebri ed istituzionali che hanno assistito alla partita, tra cui il nostro PresidenteRepubblica. A sostenere invece la squadra avversaria sono intervenuti il, la duchessa di Cambridge Kate Middleton e baby George. In queste ore a far discutere sul web è un presunto atteggiamento poco sportivo da parte...