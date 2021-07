Europei, Gianluigi Donnarumma spiega perché non ha esultato appena l’Italia ha vinto (Di martedì 13 luglio 2021) I rigori di Italia – Inghilterra agli Europei hanno lasciato senza fiato milioni di spettatori. Pochi minuti in grado di cambiare tutto e di permettere a una delle due squadre di afferrare l’ambita coppa. A destare curiosità però sono stati i secondi in cui l’Italia ha ufficialmente vinto, ovvero quando Gianluigi Donnarumma ha parato il rigore di Bukayo Saka. In quell’istante infatti il calciatore, dopo aver respinto la palla, si è diretto con tranquillità verso la zona in cui i portieri aspettano il loro turno, senza esultare. Solo quando tutti gli altri compagni di squadra lo hanno raggiunto ... Leggi su trashblog (Di martedì 13 luglio 2021) I rigori di Italia – Inghilterra aglihanno lasciato senza fiato milioni di spettatori. Pochi minuti in grado di cambiare tutto e di permettere a una delle due squadre di afferrare l’ambita coppa. A destare curiosità però sono stati i secondi in cuiha ufficialmente, ovvero quandoha parato il rigore di Bukayo Saka. In quell’istante infatti il calciatore, dopo aver respinto la palla, si è diretto con tranquillità verso la zona in cui i portieri aspettano il loro turno, senza esultare. Solo quando tutti gli altri compagni di squadra lo hanno raggiunto ...

