Europei | Donnarumma confessa | “Non avevo capito che avevamo vinto”

(Di martedì 13 luglio 2021): “Non ho esultato dopo il rigore parato perché nonche” VIDEO Molti tifosi avranno notato che il nostro portiere, Gianluigi, non ha esultato dopo il rigore decisivo parato a Bukayo Saka che ha permesso alla Nazionale italiana di vincere il suo secondo Europeo, battendo in finale l’Inghilterra a Wembley. Un modo per dimostrare calma e sicurezza nei propri mezzi? Nient’affatto. A svelare il motivo della mancata esultanza ci ha pensato lo stesso, intervistato da Sky Sport: “Sul rigore non ...

Erling Haaland, la nuova stella del calcio mondiale, costretto a osservare glialla tv a ... inserendo in questa finestra i parametri zero Wijnaldum ,, Ramos , sarebbe la giusta ...Gianluigi, la cui parata per l'Italia ha significato la vittoria agli, lascia il Paese. Destinazione Parigi, là dove una nuova vita - ben più remunerata - lo aspetta. Il Corriere della Sera ...Aspettando Donnarumma. Il PSG è protagonista assoluto del mercato ... Il suo futuro sarà in Bundesliga, nel Leverkusen, che l'anno prossimo disputerà l'Europa League. Si giocherà un posto sulla ...Gianluigi Donnarumma, portiere della nazionale vincitore del premio come miglior giocatore di Euro 2020 ha parlato a Sjy Sport ...