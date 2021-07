Europei, compra il biglietto per il settore inglese e guarda tutta la partita da lì. Il racconto dello youtuber (Di martedì 13 luglio 2021) È un eroe di Twich e dei più giovani, con le sue canzoni ha fatto ballare milioni di persone in Italia. Parliamo del fenomenale Fabio Rovazzi che in occasione della finale degli Europei di Wembley ha fatto qualcosa di davvero unico. Si può vedere tutto sulle sue storie Instagram. Il mito di “andiamo a comandare col trattore in tangenziale” è diventato una sorta di inviato nelle curve inglesi. Cosa è successo? Fabio Rovazzi ha raccontato le emozioni di una notte indimenticabile. Dall’arrivo allo stadio all’impossibilità di poter gioire alla rete di Bonucci perchè nel settore dedicato ai tifosi inglesi. Dall’ultimo rigore di Saka parato da Donnarumma alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021) È un eroe di Twich e dei più giovani, con le sue canzoni ha fatto ballare milioni di persone in Italia. Parliamo del fenomenale Fabio Rovazzi che in occasione della finale deglidi Wembley ha fatto qualcosa di davvero unico. Si può vedere tutto sulle sue storie Instagram. Il mito di “andiamo a comandare col trattore in tangenziale” è diventato una sorta di inviato nelle curve inglesi. Cosa è successo? Fabio Rovazzi ha raccontato le emozioni di una notte indimenticabile. Dall’arrivo allo stadio all’impossibilità di poter gioire alla rete di Bonucci perchè neldedicato ai tifosi inglesi. Dall’ultimo rigore di Saka parato da Donnarumma alla ...

Advertising

gsluv4mxn_ : @foolsvthoms TI PREGO TI AMO cioè il senso di fare la champions league quando è quasi scontato che vinca una deter… - Wilbacher : RT @MaestrelliPaolo: Ok, Europei finiti e vinti. Torniamo alle cose serie: chi si compra? ?????????? - MaestrelliPaolo : Ok, Europei finiti e vinti. Torniamo alle cose serie: chi si compra? ?????????? - ANGAISA_ITS : RT @DataroomCorsera: Per abbattere i consumi di energia elettrica molti Paesi europei premiano chi compra caldaie o condizionatori di ultim… - med_elmghari : @STEVE19722 @AlfredoPedulla Purtroppo però il proprietario del club ha voluto sbarazzarsene e trarne profitto vende… -