Europei 2021 | passeggeri in volo apprendono della vittoria dell’Italia e scoppia il delirio Il video diventa virale

(Di martedì 13 luglio 2021) Dov’eravate quando Gianluigi Donnarumma ha parato il rigore a Bukayo Saka? Magari a casa, in piazza o al ristorante. Qualcuno invece era in aereo. Alcuni nostri connazionali hanno scoperto proprio inche l’Italia aveva vinto l’Europeo. “L’Italia è campione d’Europa…”, il comandante non ha neanche fatto in tempo ad annunciarlo che idelPorto – Milano Bergamo (Ryanair) si sono scatenati. Èto iltra urla e applausi. Il, postato su TikTok dall’utente @blu jeans13 e ripubblicato da Trash Italiano, sta facendo il giro del web e qualcuno, ironico, ...

... in collegamento con Agorà Rai, martedì 13 luglio, fa il punto della situazione dopo i festeggiamenti in piazza per la vittoria dell'Italia aglidi calcio: 'I casi di Covid - 19 cresceranno e ...Tanto che, quando i parlamentari piddini parlano in libertà, ecco che arriva la confessione: 'Ho capito che l'Italia poteva vincere glidi calcio quando il capitano Giorgio Chiellini ha detto ...