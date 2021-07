Europei 2021 – Lampard | che signore | “L’Italia ha meritato di vincere”

(Di martedì 13 luglio 2021) Frank, ex centrocampista dell'Inghilterra ed ex allenatore del Chelsea, ha commentato il successo dell'Italia agli

Advertising

ilpost : Diversi giornali e politici italiani hanno ripreso un #video girato allo stadio di #Wembley durante la finale degli… - repubblica : Fischi, insulti razzisti e la medaglia tolta: la brutta figura del calcio inglese - repubblica : ?? L'Italia campione d'Europa!!! Inghilterra sconfitta a Wembley: dal dischetto sbagliano Belotti e Jorginho, ma Don… - MonacoTribuneIT : Questa domenica, l’Italia ha conquistato la vittoria della finale di Euro 2020 a Wembley, sconfiggendo l’Inghilterr… - TylerD81 : 11.07.21 Italia - Inghilterra Nelle Strade di Roma - Finale degli Europei di Calcio UEFA Euro 2020 PHOTOS ->… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei 2021

Lo ha scritto in un post su Instagram, Bruno Astori, fratello di Davide, che a nome di tutta la famiglia ha ringraziato "di cuore" gli azzurri dopo la dedica della vittoria deglial ...Tra gli altri obiettivi di PAS, Grosu ha menzionato l'attrazione di fondie la confisca dei beni di chi ha frodato lo stato negli ultimi anni. È stata proprio la promessa di un generale ...Preoccupazione nel Lazio per le conseguenze dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio ...Davide Astori, dopo la commovente dedica di Chiellini, parla la famiglia. «Penso che Davide abbia corso al fianco di Giorgio e dei ragazzi durante ogni passo di questo Europeo». Lo ...