Europei 2021, altro che lezioni di sportività: nel calcio non siamo proprio ‘italiani brava gente’ (Di martedì 13 luglio 2021) siamo felici, abbiamo festeggiato per la vittoria dell’Italia di Mancini, abbiamo onorato gli Azzurri ieri seguendoli nel tour politico-istituzionale. Un successo che va ben oltre il merito sportivo e che un giorno sarà studiato nelle scuole di management come case history di una gestione efficiente del cambiamento. Però ora, a 48 ore dalle emozioni delle notti magiche, dobbiamo per un attimo, solo per un attimo, disintossicarci dalla inevitabile retorica del momento e dirci alcune sacrosante verità. Perché assistere alla apologia dell’italiano perfetto è uno spettacolo che non si riesce a sopportare senza l’effetto della droga del tifo. Ma dove sta? Dove l’avete visto? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021)felici, abbiamo festeggiato per la vittoria dell’Italia di Mancini, abbiamo onorato gli Azzurri ieri seguendoli nel tour politico-istituzionale. Un successo che va ben oltre il merito sportivo e che un giorno sarà studiato nelle scuole di management come case history di una gestione efficiente del cambiamento. Però ora, a 48 ore dalle emozioni delle notti magiche, dobbiamo per un attimo, solo per un attimo, disintossicarci dalla inevitabile retorica del momento e dirci alcune sacrosante verità. Perché assistere alla apologia dell’italiano perfetto è uno spettacolo che non si riesce a sopportare senza l’effetto della droga del tifo. Ma dove sta? Dove l’avete visto? ...

Advertising

ilpost : Diversi giornali e politici italiani hanno ripreso un #video girato allo stadio di #Wembley durante la finale degli… - repubblica : Fischi, insulti razzisti e la medaglia tolta: la brutta figura del calcio inglese - Agenzia_Ansa : Oms, devastante il contagio in diretta durante i festeggiamenti per la finale di #EURO2020 #ANSA - PaoloAnnibali : RT @ilfattoblog: ALTRO CHE SPORTIVITA' 'Enfatizziamo la sportività proprio noi? Avete dimenticato la pantomima di Immobile o gli ululati ne… - ilfattoblog : Europei 2021, altro che lezioni di sportività: nel calcio non siamo proprio ‘italiani brava gente’ -