Euro2020, Rashford risponde agli insulti razzisti per il rigore sbagliato (Di martedì 13 luglio 2021) «Posso accettare tutte le critiche per la mia prestazione, il mio rigore non è stato ben tirato, sarebbe dovuto entrare. Ma non chiederò mai scusa per quello che sono e da dove vengo». È un passaggio del lungo sfogo che Marcus Rashford, attaccante della nazionale inglese e del Manchester United, ha scritto sui propri account ufficiali social. LEGGI ANCHE –> Facebook e Twitter nel mirino per non aver rimosso abbastanza velocemente gli insulti razzisti ai giocatori inglesi Il giocatore, uno dei tre che ha sbagliato il tiro dagli 11 metri nella finale contro l’Italia, è ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 luglio 2021) «Posso accettare tutte le critiche per la mia prestazione, il mionon è stato ben tirato, sarebbe dovuto entrare. Ma non chiederò mai scusa per quello che sono e da dove vengo». È un passaggio del lungo sfogo che Marcus, attaccante della nazionale inglese e del Manchester United, ha scritto sui propri account ufficiali social. LEGGI ANCHE –> Facebook e Twitter nel mirino per non aver rimosso abbastanza velocemente gliai giocatori inglesi Il giocatore, uno dei tre che ha sbato il tiro d11 metri nella finale contro l’Italia, è ...

