Euro2020, contagi Covid: finora constatati almeno 2.535 casi. lo segnala l'Ecdc (Di martedì 13 luglio 2021) Dall'inizio del campionato europeo di calcio, ci sono stati 2.535 casi di Covid direttamente riconducibili alla partecipazione alle partite. Sono i dati provvisori del monitoraggio su Euro2020 del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) L'articolo proviene da Firenze Post.

