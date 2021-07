Euro 2020, un calciatore della nazionale italiana oggi sposa la sua compagna (che è un ex volto del Grande Fratello) (Di martedì 13 luglio 2021) Si celebrerà oggi il matrimonio tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. Il calciatore della Juventus e della nazionale italiana, sposerà la sua compagna a meno di 48 ore dalla finale di Wembley. Il matrimonio sarà celebrato in Duomo, a Carrara, città di origine del calciatore. Top secret invece la lista degli invitati. Veronica è conosciuta al pubblico per aver partecipato alla decima edizione del Grande Fratello e per aver ricoperto il ruolo di inviata nella trasmissione Pomeriggio Cinque. Federico e Veronica si ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 luglio 2021) Si celebreràil matrimonio tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. IlJuventus e, sposerà la suaa meno di 48 ore dalla finale di Wembley. Il matrimonio sarà celebrato in Duomo, a Carrara, città di origine del. Top secret invece la lista degli invitati. Veronica è conosciuta al pubblico per aver partecipato alla decima edizione dele per aver ricoperto il ruolo di inviata nella trasmissione Pomeriggio Cinque. Federico e Veronica si ...

