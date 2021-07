Euro 2020, svelato il Best 11: presenti cinque azzurri (Di martedì 13 luglio 2021) E’ stata finalmente svelato il Best 11 degli Europei 2020, ovvero i migliori giocatori della manifestazione. Tanta, tantissima Italia, con ben cinque azzurri presenti. I campioni d’Europa possono vantare calciatori in ogni singolo reparto, a testimonianza della completezza della squadra. C’è anche tanta Inghilterra, con ben tre giocatori. A votare è stata la squadra degli osservatori Uefa, composta da nomi illustri tra cui Esteban Cambiasso, Robbie Keane e Fabio Capello. Di seguito l’11 completo: 4-3-3 Portiere: Donnarumma (Italia) Difensori: Walker ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) E’ stata finalmenteil11 deglipei, ovvero i migliori giocatori della manifestazione. Tanta, tantissima Italia, con ben. I campioni d’pa possono vantare calciatori in ogni singolo reparto, a testimonianza della completezza della squadra. C’è anche tanta Inghilterra, con ben tre giocatori. A votare è stata la squadra degli osservatori Uefa, composta da nomi illustri tra cui Esteban Cambiasso, Robbie Keane e Fabio Capello. Di seguito l’11 completo: 4-3-3 Portiere: Donnarumma (Italia) Difensori: Walker ...

