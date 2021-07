Euro 2020, premio “Gol del torneo”: Chiesa e Insigne tra i candidati (Di martedì 13 luglio 2021) Ci sono anche Lorenzo Insigne e Federico Chiesa tra i candidati al premio “Gol del torneo” di Euro 2020. I due calciatori azzurri hanno meritato la selezione rispettivamente con la rete al Belgio nei quarti di finale e quella alla Spagna in semifinale. Curiosamente entrambi sono andati a segno con un destro a giro. In tutto sono però dieci i candidati al prestigioso riconoscimento che segue la fine della competizione continentale. Ci sono infatti anche anche il belga Kevin De Bruyne con la rete segnata in Danimarca-Belgio, Luka Modric per uno splendido gol ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Ci sono anche Lorenzoe Federicotra ial“Gol del” di. I due calciatori azzurri hanno meritato la selezione rispettivamente con la rete al Belgio nei quarti di finale e quella alla Spagna in semifinale. Curiosamente entrambi sono andati a segno con un destro a giro. In tutto sono però dieci ial prestigioso riconoscimento che segue la fine della competizione continentale. Ci sono infatti anche anche il belga Kevin De Bruyne con la rete segnata in Danimarca-Belgio, Luka Modric per uno splendido gol ...

