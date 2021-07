Euro 2020, Maldini: “Tornati dove siamo sempre stati, Mancini grandioso” (Di martedì 13 luglio 2021) “Questo trionfo è il primo segnale di felicità per questo Paese, dopo tanti mesi difficili. Il calcio italiano è tornato dove è sempre stato: non dimentichiamo che abbiamo vinto 4 Mondiali e ora 2 Europei. La nostra vittoria è stata necessaria per dimostrare che ci sono tanti pregiudizi sul nostro calcio; quando si parla di Italia, si parla di catenaccio, ma Galles e Inghilterra ci hanno aspettato nella loro metà campo. Il principale compito di un allenatore è combinare diverse personalità, diverse individualità, e Mancini è stato grandioso in questo. Considerando poi che si partiva dal disastro della ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “Questo trionfo è il primo segnale di felicità per questo Paese, dopo tanti mesi difficili. Il calcio italiano è tornatostato: non dimentichiamo che abbiamo vinto 4 Mondiali e ora 2pei. La nostra vittoria è stata necessaria per dimostrare che ci sono tanti pregiudizi sul nostro calcio; quando si parla di Italia, si parla di catenaccio, ma Galles e Inghilterra ci hanno aspettato nella loro metà campo. Il principale compito di un allenatore è combinare diverse personalità, diverse individualità, eè statoin questo. Considerando poi che si partiva dal disastro della ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - EURO2020 : ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 - sportface2016 : #Euro2020, #Maldini sul trionfo dell'#Italia: 'Tornati dove siamo sempre stati, #Mancini grandioso' - VidaQueSegueS2 : Verônica Ciadi vai casar com o Bernadeschi. ????Euro 2020, Federico Bernardeschi si sposa con Veronica Ciardi: quell… -