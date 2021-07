Euro 2020, l’inferno di Wembley: il racconto scioccante (VIDEO) (Di martedì 13 luglio 2021) Una testimonianza da brividi quella che arriva da Londra. Una ragazza presente nella finale di Euro 2020 a Wembley ha assistito a scene infernali. Euro 2020, scontri a Wembley (Getty Images)Una giornata di festa si è trasformata in un incubo. Gli scontri che ci sono stati davanti lo stadio di Wembley a Londra, durante la finale di Euro 2020 potrebbero danneggiare seriamente le possibilità dell’Inghilterra di ospitare la Coppa del Mondo 2030. Secondo una testimonianza riportata dal quotidiano “Mirror”, uno steward è stato ... Leggi su chenews (Di martedì 13 luglio 2021) Una testimonianza da brividi quella che arriva da Londra. Una ragazza presente nella finale diha assistito a scene infernali., scontri a(Getty Images)Una giornata di festa si è trasformata in un incubo. Gli scontri che ci sono stati davanti lo stadio dia Londra, durante la finale dipotrebbero danneggiare seriamente le possibilità dell’Inghilterra di ospitare la Coppa del Mondo 2030. Secondo una testimonianza riportata dal quotidiano “Mirror”, uno steward è stato ...

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - Well_neet_again : RT @RaiStoria: Il 10 giugno 1968, battendo la Jugoslavia allo stadio Olimpico di Roma, l'Italia conquistava il suo primo Campionato Europeo… - RadioRadioWeb : 'La dimensione da c.t. gli ha tolto qualche pressione che invece hanno gli allenatori di club' ? A Lavori in Cors… -

