Euro 2020, la formazione ideale della UEFA: ci sono cinque azzurri – VIDEO (Di martedì 13 luglio 2021) La UEFA ha ufficializzato il team con i migliori giocatori di Euro 2020: ci sono 5 azzurri ma manca il capitano Chiellini – VIDEO L’Italia trionfa ad Euro 2020 e la UEFA pubblica la squadra con i migliori giocatori del torneo: ci sono quattro azzurri, Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho e Chiesa. Manca capitan Chiellini e sicuramente la scelta farà discutere. Assente anche Cristiano Ronaldo, capocannoniere di Euro 2020, ma non incisivo per il suo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Laha ufficializzato il team con i migliori giocatori di: cima manca il capitano Chiellini –L’Italia trionfa ade lapubblica la squadra con i migliori giocatori del torneo: ciquattro, Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho e Chiesa. Manca capitan Chiellini e sicuramente la scelta farà discutere. Assente anche Cristiano Ronaldo, capocannoniere di, ma non incisivo per il suo ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #EURO2020, la squadra #UEFA del torneo: ci sono cinque Azzurri - CalcioFinanza : #EURO2020, la squadra #UEFA del torneo: ci sono cinque Azzurri -