Euro 2020 | il video di Mancini che annuncia la formazione alla squadra è virale

C'è un video che spopola sui social ed è quello di Roberto Mancini che comunica la formazione ai suoi ragazzi prima della finale di Euro 2020 dello scorso 11 luglio. L'Italia, intesa come calciatori e resto della truppa, è schierata di fronte al proprio condottiero che, uno dopo l'altro, scandisce coloro i quali saranno chiamati ad andare in campo nella finale contro l'Inghilterra. Euro 2020: la tranquillità di Mancini prima della finale Il tono del commissario tecnico è tranquillo e disteso. Quello di chi sa di essere arrivato al momento cruciale, ...

