Euro 2020, il pilota di Formula 1 Lando Norris è stato rapinato durante i festeggiamenti dopo la finale (Di martedì 13 luglio 2021) È «illeso» ma decisamente «scosso» il pilota di Formula 1 Lando Norris. A confermare la notizia della rapina avvenuta ai suoi danni è la McLaren Racing, scuderia per la quale corre il 21enne britannico. L’11 luglio, Norris si trovava a Wembley per assistere alla finale di Euro 2020. Il pilota si trovava in un box dello stadio riservato alle aziende. dopo la fine del match, Norris stava andando verso la sua auto, lasciata all’interno dell’area di Wembley, in un parcheggio ufficiale. All’improvviso, due ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) È «illeso» ma decisamente «scosso» ildi. A confermare la notizia della rapina avvenuta ai suoi danni è la McLaren Racing, scuderia per la quale corre il 21enne britannico. L’11 luglio,si trovava a Wembley per assistere alladi. Ilsi trovava in un box dello stadio riservato alle aziende.la fine del match,stava andando verso la sua auto, lasciata all’interno dell’area di Wembley, in un parcheggio ufficiale. All’improvviso, due ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - BDaigo : Euro 2020, per gli Azzurri l'orgoglio di Mattarella e Draghi: 'Felici non solo gli italiani' - la Repubblica… - Esoterico7 : Euro 2020, la vergognosa fuga del principe William da Wembley: sfregio all'Italia, ecco chi sono gli inglesi. Quest… -