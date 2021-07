Euro 2020, il gesto ‘indelebile’ di Clementino per Lorenzo Insigne: cosa ha fatto dopo la vittoria (Di martedì 13 luglio 2021) L’Italia ha trionfato agli Europei di calcio, battendo l’Inghilterra in finale e portando a casa la coppa dei vincitori. LEGGI ANCHE:– Come hanno festeggiato gli azzurri nella serata del 12 Luglio? Ecco cosa ha fatto Immobile stupendo tutti Tra riti, promesse e scaramanzie, non è passato inosservato il gesto del cantante Clementino. https://twitter.com/AdriJuve64/status/1414583467741007875dopo la vittoria dell’Italia agli Euro 2020, il rapper infatti ha mantenuto la promessa: Clementino, durante la trasmissione ... Leggi su funweek (Di martedì 13 luglio 2021) L’Italia ha trionfato aglipei di calcio, battendo l’Inghilterra in finale e portando a casa la coppa dei vincitori. LEGGI ANCHE:– Come hanno festeggiato gli azzurri nella serata del 12 Luglio? EccohaImmobile stupendo tutti Tra riti, promesse e scaramanzie, non è passato inosservato ildel cantante. https://twitter.com/AdriJuve64/status/1414583467741007875ladell’Italia agli, il rapper infatti ha mantenuto la promessa:, durante la trasmissione ...

