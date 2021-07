Euro 2020, il gesto di William prima della premiazione dell’Italia: non ha salutato Mattarella? (Di martedì 13 luglio 2021) Le reazioni arrivate dall’Inghilterra dopo la vittoria dell’Italia ad Euro 2020 hanno fatto discutere: dalle proteste britanniche alla medaglia rifiutata dai calciatori inglesi, fino a quello che in molti hanno bollato come un vero e proprio sgarbo istituzionale. Il principe William, hanno sostenuto alcuni, non ha salutato il Presidente Mattarella al termine del match. Ma qual è la verità su tutta questa storia? LEGGI ANCHE:– La reazione del Principe William sulla sconfitta dell’Inghilterra: ‘purtroppo, questa non era…’, le sue parole amareggiate sulla vittoria ... Leggi su funweek (Di martedì 13 luglio 2021) Le reazioni arrivate dall’Inghilterra dopo la vittoriaadhanno fatto discutere: dalle proteste britanniche alla medaglia rifiutata dai calciatori inglesi, fino a quello che in molti hanno bollato come un vero e proprio sgarbo istituzionale. Il principe, hanno sostenuto alcuni, non hail Presidenteal termine del match. Ma qual è la verità su tutta questa storia? LEGGI ANCHE:– La reazione del Principesulla sconfitta dell’Inghilterra: ‘purtroppo, questa non era…’, le sue parole amareggiate sulla vittoria ...

