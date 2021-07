Euro 2020, cinque giocatori italiani nella top 11: escluso Lorenzo Insigne (Di martedì 13 luglio 2021) Sono cinque i giocatori della Nazionale italiana a figurare nella Top 11 di Euro 2020. La formazione è stata scelta da un gruppo di osservatori tecnici. Di migliori undici del torneo è stato escluso Lorenzo Insigne. Ecco la formazione: TOP 11 Euro 2020 4-3-3 Donnarumma; Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola; Højbjerg, Jorginho, Pedri; Chiesa, Sterling, Lukaku. Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 luglio 2021) Sonodella Nazionale italiana a figurareTop 11 di. La formazione è stata scelta da un gruppo di osservatori tecnici. Di migliori undici del torneo è stato. Ecco la formazione: TOP 114-3-3 Donnarumma; Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola; Højbjerg, Jorginho, Pedri; Chiesa, Sterling, Lukaku.

