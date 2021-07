Euro 2020, cinque azzurri nella Top 11 Uefa (Di martedì 13 luglio 2021) La Uefa ha svelato la Top 11 di Euro 2020. Spiccano cinque italiani nella squadra con tre inglesi, uno spagnolo, un danese e un belga. C’è Lukaku ma manca Ronaldo. In porta Gianluigi Donnarumma, difesa a quattro con Kyle Walker (Inghilterra), Leonardo Bonucci (Italia), Harry Maguire (Inghilterra), Leonardo Spinazzola (Italia). A centrocampo Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca), Jorginho (Italia), Pedri (Spagna). Attacco a tre con Federico Chiesa (Italia), Romelu Lukaku (Belgio) e Raheem Sterling (Inghilterra). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) Laha svelato la Top 11 di. Spiccanoitalianisquadra con tre inglesi, uno spagnolo, un danese e un belga. C’è Lukaku ma manca Ronaldo. In porta Gianluigi Donnarumma, difesa a quattro con Kyle Walker (Inghilterra), Leonardo Bonucci (Italia), Harry Maguire (Inghilterra), Leonardo Spinazzola (Italia). A centrocampo Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca), Jorginho (Italia), Pedri (Spagna). Attacco a tre con Federico Chiesa (Italia), Romelu Lukaku (Belgio) e Raheem Sterling (Inghilterra). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - EURO2020 : ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 - RegistaQB : RT @BnsComps: Marco Verratti - Euro 2020 - susydigennaro : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Il tiro a giro di Insigne tra i candidati come miglior gol -