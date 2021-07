Euro 2020, Bassetti: “Ridicolo dire che si doveva evitare di festeggiare la vittoria dell’Italia” (Di martedì 13 luglio 2021) “Spero che si smetta di dire che si doveva evitare di festeggiare la vittoria dell’Italia. Sono pensieri ridicoli. Bisognava dire che al massimo doveva festeggiare in piazza solo chi aveva il green pass. Basta con il balletto di chi doveva o non doveva festeggiare”. Queste le parole del direttore del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale S. Martino di Genova Così Matteo Bassetti, intervenuto a Radio Punto Nuovo sui festeggiamenti dei tifosi italiani ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “Spero che si smetta diche sidila. Sono pensieri ridicoli. Bisognavache al massimoin piazza solo chi aveva il green pass. Basta con il balletto di chio non”. Queste le parole delttore del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale S. Martino di Genova Così Matteo, intervenuto a Radio Punto Nuovo sui festeggiamenti dei tifosi italiani ...

