Etiopia: Tigre', ribelli conquistano Alamata (Di martedì 13 luglio 2021) Le forze ribelli del Tigre' hanno lanciato ieri una nuova offensiva nella regione etiope conquistando l'importante città di Alamata: lo ha detto il portavoce del Fronte di liberazione del popolo del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Le forzedel' hanno lanciato ieri una nuova offensiva nella regione etiope conquistando l'importante città di: lo ha detto il portavoce del Fronte di liberazione del popolo del ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Etiopia: Tigre', ribelli conquistano Alamata: (ANSA) - GONDAR, 13 LUG - Le forze ribelli del Tigre… - iconanews : Etiopia: Tigre', ribelli conquistano Alamata - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Tre settimane per contare i voti: la vittoria scontata di Abyi Ahmed: quando… - LucillaGiannot1 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra civile in #Etiopia Allarme-carestia: 350.000 persone nel #Tigray rischiano la… - rebeccaabdu : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra civile in #Etiopia Allarme-carestia: 350.000 persone nel #Tigray rischiano la… -

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia Tigre Etiopia: Tigre', ribelli conquistano Alamata "Abbiamo messo in sicurezza la maggior parte del Tigre' meridionale, tra cui Korem e Alamata" (la città principale della zona), ha aggiunto. Combattimenti sono in corso anche nel Tigre' occidentale, ...

Etiopia: Tigrè, Ue pronta a usare misure restrittive se necessarie Bruxelles, 12 lug 19:26 - L'Unione europea è pronta a usare misure restrittive se saranno necessarie per raggiungere gli obiettivi nella regione del Tigrè. Lo ha...

Etiopia: Tigre', ribelli conquistano Alamata - Africa Agenzia ANSA Etiopia: Tigre', ribelli conquistano Alamata GONDAR, 13 LUG - Le forze ribelli del Tigre' hanno lanciato ieri una nuova offensiva nella regione etiope conquistando l'importante città di Alamata: lo ha detto il portavoce del Fronte di liberazione ...

Etiopia: Tigrè, Ue pronta a usare misure restrittive se necessarie L'Unione europea è pronta a usare misure restrittive se saranno necessarie per raggiungere gli obiettivi nella regione del Tigrè. Lo ...

"Abbiamo messo in sicurezza la maggior parte del' meridionale, tra cui Korem e Alamata" (la città principale della zona), ha aggiunto. Combattimenti sono in corso anche nel' occidentale, ...Bruxelles, 12 lug 19:26 - L'Unione europea è pronta a usare misure restrittive se saranno necessarie per raggiungere gli obiettivi nella regione del Tigrè. Lo ha...GONDAR, 13 LUG - Le forze ribelli del Tigre' hanno lanciato ieri una nuova offensiva nella regione etiope conquistando l'importante città di Alamata: lo ha detto il portavoce del Fronte di liberazione ...L'Unione europea è pronta a usare misure restrittive se saranno necessarie per raggiungere gli obiettivi nella regione del Tigrè. Lo ...