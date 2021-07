Esclusiva | Alessandria | in arrivo il portiere Russo e l’attaccante Kolaj dal Sassuolo

(Di martedì 13 luglio 2021) Doppio colpo per l’. IndalilAlessandro, classe 2001, eAristide, classe 1999. Quest’ultimo sembrava destinato al Perugia, ma l’è ormai sul punto di anticipare, al punto che la chiusura è prevista nel giro di 24-36 ore. E così anche l’sta individuando i rinforzi giusti per il prossimo campionato di B. Foto: SitoCalcio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Alessandria

alfredopedulla.com

09.39 - Il futuro di Alessandro Russo (2001) sarà all', Turati verso la Reggina . 8 ... 13.45 -CS - Sassuolo vicino all'acquisto di Stefan Simic (1995) dall'Hajduk Spalato. 11.L'addio al Padova, dopo la sconfitta ai rigori nella finale playoff di Serie C con l', è fresco. Ma con Andrea Mandorlini si parla soprattutto di Inter: tra Inzaghi, l'addio ...in...ALESSANDRIA - Borsalino, la più antica manifattura italiana specializzata in cappelli di lusso, e Yohji Yamamoto, leggendario designer giapponese dallo stile visionario, danno vita a una nuova, specia ...ALESSANDRIA - Inail e Regione Piemonte hanno organizzato una serie di "Open day" vaccinali riservati a specifiche categorie di lavoratori. Il primo ...