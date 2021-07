Errico | “San Pio eccellenza extraregionale | ora investire sulla medicina territoriale”

(Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La nostra Azienda Ospedaliera ‘San Pio’ è ormai un’non solo in campo regionale ma anche nazionale”. A dichiararlo Fernando, Delegato del Presidente De Luca per la Na-Ba, che ha partecipato stamattina insieme al Governatore alla inaugurazione di nuove apparecchiature e della risistemazione di numerosi reparti. “È un giorno importante per la sanità sannita – dichiara ancora-. Il San Pio sta crescendo di livello e con 600 posti letto diventerà tra i centri più grandi della Regione Campania. Un livello alto raggiunto grazie all’ottimo lavoro del management e di tutti i medici, ...

