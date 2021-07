Eros Ramazzotti si racconta | “Quel no detto a Monica Bellucci”

Leggi su zon

(Di martedì 13 luglio 2021) In una lunga intervista,ripercorre alcuni momenti importanti della sua vita e della sua carriera, nell’attesa dell’ultimo singolo in uscita Un amante del calcio, membro della Nazionale Cantanti, un cantante di fama mondiale e un papà. Questo èche in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo, La mia felicità, con Rovazzi, si è concesso in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il primo pensiero sicuramente all’Italia, neo vincitrice del campionato Europeo, e all’amico Verratti: “Già nei giorni scorsi mi mandava video dei loro cori… che bella sensazione. Ho visto la ...