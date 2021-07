Eros Ramazzotti, quel tradimento mai compiuto per restare con la Hunziker (Di martedì 13 luglio 2021) Eros Ramazzotti si svela e racconta degli inediti episodi della sua vita, come quel rifiuto clamoroso per non rovinare la sua storia con Michelle E’ uno dei più famosi e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 13 luglio 2021)si svela e racconta degli inediti episodi della sua vita, comerifiuto clamoroso per non rovinare la sua storia con Michelle E’ uno dei più famosi e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RadioItalia : Per tutta la giornata del 13 Luglio @RamazzottiEros sarà protagonista assoluto su tutti i mezzi di Radio Italia e… - _DAGOSPIA_ : CHI È LA RAGAZZA MISTERIOSA CHE SVACANZA IN GRECIA CON EROS RAMAZZOTTI E FIGLI? 'CHI' SCODELLA...… - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - L'AURORA - giuliaebbbasta : Radio Italia. Intervista a Eros Ramazzotti: “Ma come ti tieni in forma? Fai yoga?” “No” “E cosa fai?” “Kamasutra” Gelo in radio - andreastoolbox : Eros Ramazzotti a Mykonos con i figli e Marta Delogu, nuova amica del cantante -