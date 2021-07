Eros Ramazzotti disse no a Monica Bellucci. Ma rimase con Michelle Hunziker (Di martedì 13 luglio 2021) Eros Ramazzotti si racconta, dalla felicità per la vittoria dell’Italia a Euro 2020 ai Maneskin, dal no detto a Monica Bellucci quando poteva nascere una storia d’amore alla rinuncia professionale per stare accanto a Michelle Hunziker, allora sua moglie e incinta di Aurora. In un’intervista al Corriere della Sera, nell’ambito della rubrica Artista Day, Eros Ramazzotti racconta della amicizia con Marco Verratti e dalla grande soddisfazione per la nostra Nazionale di calcio, senza dimenticare l’impresa di Berrettini a Wimbledon: “Sono molto amico di Verratti ... Leggi su dilei (Di martedì 13 luglio 2021)si racconta, dalla felicità per la vittoria dell’Italia a Euro 2020 ai Maneskin, dal no detto aquando poteva nascere una storia d’amore alla rinuncia professionale per stare accanto a, allora sua moglie e incinta di Aurora. In un’intervista al Corriere della Sera, nell’ambito della rubrica Artista Day,racconta della amicizia con Marco Verratti e dalla grande soddisfazione per la nostra Nazionale di calcio, senza dimenticare l’impresa di Berrettini a Wimbledon: “Sono molto amico di Verratti ...

