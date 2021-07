Eros Ramazzotti, che rimpianto: “Poteva essere mia” (VIDEO) (Di martedì 13 luglio 2021) Eros Ramazzotti ha rivelato di aver avuto in passato la possibilità di avere un flirt con Monica Bellucci. Oggi però ha fatto di più. Cantante Eros Ramazzotti (GettyImages)Eros Ramazzotti è da sempre tra i cantanti più amati nel panorama artistico italiano. L’artista romano ha venduto sinora circa 60 milioni di dischi in tutto il mondo ed è particolarmente conosciuto in Spagna e America Latina. In Italia, invece, è una vera e propria istituzione ed ogni suo brano è un successo assoluto. Recentemente ha collaborato con Fabio Rovazzi nel brano “La mia felicità”, che ... Leggi su chenews (Di martedì 13 luglio 2021)ha rivelato di aver avuto in passato la possibilità di avere un flirt con Monica Bellucci. Oggi però ha fatto di più. Cantante(GettyImages)è da sempre tra i cantanti più amati nel panorama artistico italiano. L’artista romano ha venduto sinora circa 60 milioni di dischi in tutto il mondo ed è particolarmente conosciuto in Spagna e America Latina. In Italia, invece, è una vera e propria istituzione ed ogni suo brano è un successo assoluto. Recentemente ha collaborato con Fabio Rovazzi nel brano “La mia felicità”, che ...

Advertising

RadioItalia : Per tutta la giornata del 13 Luglio @RamazzottiEros sarà protagonista assoluto su tutti i mezzi di Radio Italia e… - MondoTV241 : Eros Ramazzotti Day : Ramazzotti racconta il suo 'no' alla Bellucci #erosramazzotti #monicabellucci - monicapapagna : Un vero signore Eros Ramazzotti. - Juliette77777 : Eros Ramazzotti ???? Più bella cosa — ?? - f_grandi : RT @j_gufo: Vedi figlio mio arriva un momento nella vita in cui le cose che ti stupiscono sono sempre meno e sempre più sfumate, è il bello… -