“Entro fine agosto avremo 30mila casi al giorno” (Di martedì 13 luglio 2021) La variante Delta spinge i contagi che Entro fine agosto potrebbero essere oltre 30mila al giorno, cioè quanti oggi in Gran Bretagna: lo sostiene Sergio Abrignani, immunologo dell’Università di Milano e membro del Cts, in un’intervista a ‘La Repubblica’. Secondo Abrignani però l’Italia deve osservare cosa accade nel Paese guidato da Boris Johnson per decidere che interventi fare. “Soprattutto, vediamo l’impatto dei casi gravi che, per adesso, non sembrano tanti. Il Covid potrebbe diventare come un’influenza”, afferma. Quanto ai festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) La variante Delta spinge i contagi chepotrebbero essere oltreal, cioè quanti oggi in Gran Bretagna: lo sostiene Sergio Abrignani, immunologo dell’Università di Milano e membro del Cts, in un’intervista a ‘La Repubblica’. Secondo Abrignani però l’Italia deve osservare cosa accade nel Paese guidato da Boris Johnson per decidere che interventi fare. “Soprattutto, vediamo l’impatto deigravi che, per adesso, non sembrano tanti. Il Covid potrebbe diventare come un’influenza”, afferma. Quanto ai festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di ...

Advertising

repubblica : ?? Immunologo Cts Abrignani: 'Entro fine agosto 30mila casi al giorno, al netto della festa per la Nazionale. I vacc… - FBiasin : 'Il #Psg annuncia l'acquisto di #Damsgaard per 42343432 miliardi'. Me lo aspetto entro la fine di #InghilterraDanimarca #Euro2020 - StefaniaFalone : RT @CaBarbati: In Uk, a dire il vero, le autorità scientifiche prevedono più di 1000 ospedalizzazioni al giorno e 200 morti al giorno, qual… - REstaCorporate : RT @Adnkronos: Variante #Delta, Abrignani: 'Entro fine agosto 30 mila casi al giorno'. #Covid - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: @Ginofelino13 @SmitArianna @pastorebiondo @enkidC @eretico_l @OpheliaNym @MarcoLu41052677 @Overbite71 @Anna302478978 @… -