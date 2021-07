Enrico Casella | “Giorgia Villa ha sentito dolore sullo stacco Recupero in vista dei Mondiali” Olimpiadi col piano B

(Di martedì 13 luglio 2021) L’Italia dovrà fare a meno dialledi Tokyo 2021. La bergamasca si è infortunata al corpo libero durante l’all-around dei Campionati Italiani Assoluti, andati in scena sabato scorso al PalaVesuvio di Napoli. La 18enne ha poi vinto il titolo nel concorso generale e la situazione sembrava sotto controllo, salvo poi degenerare col passare del tempo. Gli esami svolti nelle ultime ore hanno proprio confermato la gravità dell’infortunio dell’azzurra, che sarà costretta costretta a saltare gli imminenti Giochi: trauma distorsivo alla caviglia del piede sinistro La Nazionale di ginnastica artistica dovrà fare a meno della ...

Il Direttore Tecnicodeve correre ai ripari adottando il piano B di cui aveva già parlato. Vanessa Ferrari , che avrebbe dovuto gareggiare da individualista, entra in squadra e sarà chiamata a uno sforzo ..." Ha sentito un dolore sullo stacco della rondata flic flac doppio salto raccolto dell'ultima diagonale acrobatica " ha spiegato il Direttore Tecnico GAFche ha cresciuto Giorgia al ..."Ha sentito un dolore sullo stacco della rondata flic flac doppio salto raccolto dell'ultima diagonale acrobatica - ha spiegato il direttore tecnico Gaf Enrico Casella - La risonanza ieri ha parlato ...A gareggiare da individualista sarà così Lara Mori in virtù del piazzamento in Coppa del Mondo. Il DT Enrico Casella ha spiegato la situazione ai microfoni della Federginnastica: “Giorgia Villa ha ...