Emma Marrone, via i vestiti per la vittoria dell’Italia: “Come la grande Ferilli”, boom di likes (Di martedì 13 luglio 2021) per lo scatto pubblicato dalla cantante su Instagram. Una notte magica, quella che abbiamo vissuto lunedì 11 luglio 2021. La nazionale Italiana ha battuto l’Inghilterra nella finale di Euro 2020 a Wimbley, diventando campione d’Europa. Una vittoria che mancava L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 13 luglio 2021) per lo scatto pubblicato dalla cantante su Instagram. Una notte magica, quella che abbiamo vissuto lunedì 11 luglio 2021. La nazionale Italiana ha battuto l’Inghilterra nella finale di Euro 2020 a Wimbley, diventando campione d’Europa. Unache mancava L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

repubblica : Emma Marrone si racconta a Repubblica delle Idee: 'Questa sono io, non cambierò per piacere a qualcuno' - repubblica : A RepIdee Emma Marrone: dieci anni di carriera, una vita di musica e di battaglie - inutilecanzone : day 1 spam fancam emma marrone a simone pillon finché non mi blocca - vogliadiniente : emma marrone nelle sue dirette - giacDomenico : Emma Marrone, “come la Ferilli” si spoglia per la vittoria della Nazionale (FOTO) -