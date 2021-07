Elodie, iniziati in Toscana i lavori per il nuovo album (Di martedì 13 luglio 2021) Sono iniziati in Toscana i lavori per il nuovo album di Elodie, il primo singolo uscirà a settembre. Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz coinvolti nella scrittura dei brani. Molti importanti risultati sono stati ottenuti sino ad ora dall’artista. Nel 2020, “This is Elodie“, album certificato disco di platino, è stato il disco di un’artista femminile più venduto ed è stata l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia. La sua produzione musicale ha già superato le 850 mila copie vendute tra singoli e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) Sonoinper ildi, il primo singolo uscirà a settembre. Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz coinvolti nella scrittura dei brani. Molti importanti risultati sono stati ottenuti sino ad ora dall’artista. Nel 2020, “This is“,certificato disco di platino, è stato il disco di un’artista femminile più venduto ed è stata l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia. La sua produzione musicale ha già superato le 850 mila copie vendute tra singoli e ...

