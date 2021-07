Elena Sofia Ricci | «Ho imparato ad amarmi»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 luglio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 28-29 di Vanity Fair in edicola fino al 20 luglio 2021 Quando ci si incontra in questo periodo, per rompere il ghiaccio si parla di vaccino. Così mi succede con Elena Sofia Ricci, da poco scelta da L’Oréal Paris come testimonial italiana del brand, e da poco convalescente da un’operazione alla schiena che l’ha costretta a letto per parecchi mesi. Ma Elena Sofia non ha bisogno di convenevoli, il vittimismo non le appartiene e tra noi non c’è alcun imbarazzo: è un fiume in piena – «Non capisco i no-vax» –, una forza della natura – «Per portare a termine le riprese mi sono fatta poi due mesi di ospedale» –, ironica – «Non so da chi io abbia preso il senso dell’umorismo, nella mia famiglia non si sapeva che cosa fosse» –, inclusiva – «Avremo finalmente svoltato quando invece di generi si parlerà di persone, quando non ci sarà più bisogno di una legge che debba proteggere le minoranze» –, autentica – «Non mi sono piaciuta fino a 30 anni, quando ho iniziato la psicoterapia». Questo anno e mezzo di reclusione forzata l’ha resa ancora più combattiva, come le ha insegnato sua madre Elena Ricci Poccetto, prima scenografa donna del cinema italiano. Lottare per i diritti – «Pensi al mio settore: siamo considerati dei non lavoratori perché riempiamo il tempo libero della gente. Certo, non salviamo vite umane. Però forse curiamo le anime. Che cosa avremmo fatto nel lockdown senza libri, senza musica, senza cinema? E oggi ci sono decine di migliaia di addetti ai lavori alla canna del gas. Per questo l’ultima battaglia è stata creare con mio marito e mia sorella il primo evento in presenza per i lavoratori dello spettacolo, Grido per un nuovo rinascimento» – il senso della giustizia, il rispetto e il dedicarsi agli altri – «Altrimenti la vita non ha senso, come sosteneva Rita Levi-Montalcini, uno dei ruoli che ho più amato» – sono il suo mantra.