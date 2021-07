Editoria | Franceschini | ' settore ha tenuto anche grazie ad attenta politica di ristori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Contrariamente a quanto avvenuto in altri paesi europei, in Italia, nella fase più acuta della pandemia, le persone hanno riscoperto la lettura e i dati di oggi confermano che c'è ancora spazio per crescere”. Così il ministro della cultura, Dario, ha commentato i dati dell'nei primi sei mesi del 2021, presentati questa mattina dall'Aie. “Sin dai primi giorni delle chiusure - ha continuato- il Ministero non ha fatto mancare il suo impegno a favore delle con una serie di misure straordinarie di sostegno e ...