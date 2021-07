Ecco i primi dettagli e il trailer di FIFA 22

Leggi su esports247

(Di martedì 13 luglio 2021) Il giorno del lancio di22 si fa sempre più prossimo e la casa produttrice, EA Sports, inizia a far trapelare qualcheo in più sul nuovo videogioco. Già sappiamo che ci saranno novità interessanti come la tecnologia Hypermotion di cui ancora però non sono trapelatiprecisi e significativi. Prima di addentrarci nelle modalità di gioco quali Ultimate Team. Carriera, VOLTA e tante altre EA Sports ci ha voluto deliziare con unnel quale ci mostra la grafica del nuovo videogioco. In questoquello che noi appassionati possiamo vedere è come nasce un videogioco e come viene ...