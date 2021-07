«È OK non essere OK», Naomi Osaka e il diritto alla malattia (anche per gli sportivi) (Di martedì 13 luglio 2021) «È OK non essere OK». L’affermazione che è il titolo dell’articolo dice già tutto. Naomi Osaka, una delle più importanti tenniste al mondo, non si è sentita OK e non lo ha nascosto. Ha lasciato il Roland Garros e non ha partecipato ad altri tornei. Ora racconta il suo percorso a Time ed è una storia che non vale solo per gli sportivi. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 luglio 2021) «È OK non essere OK». L’affermazione che è il titolo dell’articolo dice già tutto. Naomi Osaka, una delle più importanti tenniste al mondo, non si è sentita OK e non lo ha nascosto. Ha lasciato il Roland Garros e non ha partecipato ad altri tornei. Ora racconta il suo percorso a Time ed è una storia che non vale solo per gli sportivi.

