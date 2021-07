E l' Inghilterra smarrì anche il fair play

(Di martedì 13 luglio 2021) Stefania Cigarini You have to know how to loose, Bisogna saper perdere; ma questa volta gli inglesi non hanno compreso, n digerito la lezione d'italiano. Hanno sommerso di fischi l'inno di Mameli, ...

Hanno sommerso di fischi l'inno di Mameli, ...... l'uomo che cercò la sua profezia dritto nel futuro e poi siP rendimi le mani parla più che ... E tu… W l', pace donne amore e libertà. E poi in fondo mica era la regina ...