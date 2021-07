È il giorno di Krause | il presidente sbarca in ritiro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : giorno Krause

ParmaToday

Kyleè arrivato nel ritiro di Castelrotto: assieme al figlio Oliver, il presidente ha raggiunto la base operativa di Enzo Maresca e i suoi, partiti per preparare la nuova stagione. Mancano ancora i ...Secondodi ritiro a Castelrotto e prima doppia seduta di allenamento per il Parma. In giornata è arrivato anche il presidente Kyle, insieme al figlio Oliver. Abbracci, saluti e sorrisi per tutti,...Vota! Arriva Krause: video e foto dal ritiro di Castelrotto. Secondo giorno di ritiro a Castelrotto e prima doppia seduta di allenamento per il Parma. In giornata è arrivato anch ...Il nuovo allenatore: “Bisogna fai capire subito la nostra idea”. Si va in ritiro con una doppia missione: promozione e spettacolo ...