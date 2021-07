Dybala, le condizioni per il rinnovo: vuole giocare nella Juventus di Allegri (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le ultime notizie sul rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus. Ecco la situazione della trattativa tra i bianconeri e la Joya Terminato l’Europeo, ricomincia la trattativa tra Juventus e Paulo Dybala per il rinnovo del contratto. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la volontà dell’argentino sarebbe quella di giocare nella Juve di Allegri ancora a lungo, considerato che le sue migliori stagioni sono state proprio con il tecnico toscano. La Juve attende il ritorno dell’agente della Joya dall’Argentina per riprendere la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le ultime notizie suldi contratto di Paulocon la. Ecco la situazione della trattativa tra i bianconeri e la Joya Terminato l’Europeo, ricomincia la trattativa trae Paulo per ildel contratto. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la volontà dell’argentino sarebbe quella diJuve di ancora a lungo, considerato che le sue migliori stagioni sono state proprio con il tecnico toscano. La Juve attende il ritorno dell’agente della Joya dall’Argentina per riprendere la ...

Advertising

Paolo_ADP10 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, #Dybala incontra #Allegri a Torino: giorni decisivi per il rinnovo. La proposta bianconera e le condizion… - NapMiky : @Torrenapoli1 A me pare che pure Dybala sia nelle stesse condizioni di Insigne ma non c'è tutta sta caciara...capis… - Fprime86 : RT @Paolo_Bargiggia: Le condizioni di @PauDybala_JR per il rinnovo. Che si farà ... @juventusfc ?????? - barman_73 : RT @Paolo_Bargiggia: Le condizioni di @PauDybala_JR per il rinnovo. Che si farà ... @juventusfc ?????? - salvorocky1983 : RT @Paolo_Bargiggia: Le condizioni di @PauDybala_JR per il rinnovo. Che si farà ... @juventusfc ?????? -