Dubai, bloccati 500 giovani per alcuni positivi: la vacanza premio diventa un incubo (Di martedì 13 luglio 2021) Non solo Malta. Altri 500 ragazzi sono bloccati a per la presenza di alcuni casi al Covid - 19. Di questi, almeno due - ma ce ne potrebbero essere altri - sono salentini. Si tratta di due minorenni, ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) Non solo Malta. Altri 500 ragazzi sonoa per la presenza dicasi al Covid - 19. Di questi, almeno due - ma ce ne potrebbero essere altri - sono salentini. Si tratta di due minorenni, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 300 studenti italiani bloccati a Dubai in quarantena #dubai - Gazzettino : Dubai, bloccati 500 giovani per alcuni positivi: la vacanza premio diventa un incubo - fabioe63 : RT @claudio_2022: Dubai, bloccati 500 giovani per alcuni positivi: la vacanza premio diventa un incubo - claudio_2022 : Dubai, bloccati 500 giovani per alcuni positivi: la vacanza premio diventa un incubo - Maselli_Andrea : RT @Miti_Vigliero: Focolaio Covid, 300 studenti minorenni bloccati a Dubai. Partiti il 30 giugno per una vacanza studio organizzata da “Acc… -