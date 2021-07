Draghi e Cartabia visiteranno il carcere di Santa Maria Capua Vetere (Di martedì 13 luglio 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia, mercoledì 14 luglio, visiteranno la Casa Circondariale 'Francesco Uccella' di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che, il 6 aprile 2020, è diventato teatro di violenze ai danni dei detenuti, oggi al centro di un'indagine giudiziaria a seguito delle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso. Le parole della Cartabia “Un tradimento della Costituzione”: non ha usato mezzi termini il ministro della Giustizia per definire gli atti compiuti nella struttura. Per la ... Leggi su agi (Di martedì 13 luglio 2021) Il Presidente del Consiglio Marioe la ministra della Giustizia Marta, mercoledì 14 luglio,la Casa Circondariale 'Francesco Uccella' di(Caserta) che, il 6 aprile 2020, è diventato teatro di violenze ai danni dei detenuti, oggi al centro di un'indagine giudiziaria a seguito delle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso. Le parole della“Un tradimento della Costituzione”: non ha usato mezzi termini il ministro della Giustizia per definire gli atti compiuti nella struttura. Per la ...

ItaliaViva : Conte è caduto perché non era capace non perché vittima di un mio complotto. E con Draghi, Figliuolo e Cartabia l'I… - FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia domani, mercoledì 14 luglio,… - davidefaraone : Un bel segnale Draghi e Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere - nebenet : RT @Giusylo3: Lavoratori licenziati attraverso mail, Luce aumentata, Gas Aumentato, Carburante alle stelle Grazie alla riforma Cartabia i… - pbarbero1 : RT @repubblica: Pestaggi, Draghi e Cartabia domani in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere -