Draghi e Cartabia domani in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 16.00 visiteranno la Casa Circondariale 'Francesco Uccella' di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Al termine dell'incontro il Presidente Draghi e la ministra Cartabia rilasceranno alcune dichiarazioni. 52 le misure cautelari nei confronti di agenti della polizia penitenziaria accusati dei pestaggi nel carcere: contestati dalla Procura violenze e torture nel corso della rivolta dei detenuti scoppiata ...

